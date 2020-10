Raffaele Sollecito: “Sono sul lastrico, 1,2 milioni di debiti”

Raffaele Sollecito, assolto nel 2015 per l'omicidio di Meredith Kercher, ha confessato di avere milioni di debiti.

Raffaele Sollecito è molto conosciuto a causa di un fatto di cronaca che lo ha visto coinvolto. Il ragazzo è stato assolto in via definitiva il 27 marzo 2015 dalla Corte di Cassazione per l’omicidio di Meredith Kercher, studentessa americana uccisa a Perugia nel 2007.

Il ragazzo era stato indagato con Amanda Knox e Rudy Guede, ma dopo anni è stato ufficialmente assolto.

Raffaele Sollecito sul lastrico

“Sono sul lastrico…ho 1,2 milioni di debiti” ha confessato Raffaele Sollecito in diretta nell’ultima puntata di Ogni Mattina, programma in onda su Tv8. Il ragazzo ha ripercorso tutta la sua storia durante la puntata, ricordando gli anni che ha trascorso in carcere e tutti i processi che ha dovuto affrontare e le conseguenze subite.

Sollecito ha dichiarato di aver passato degli anni davvero molto pesanti, in cui la sua immagine è stata completamente distrutta, tanto che si è sentito un vero e proprio mostro, almeno fino al momento in cui alla fine è stato assolto.

“Ho passato quattro anni in carcere di cui sei mesi in isolamento e per me è assurdo sentirmi rispondere dai giudici italiani che oltretutto c’è un meccanismo piuttosto singolare, in Italia, dove quando devi chiedere un risarcimento ti rimandano dalla Corte che ti aveva condannato quindi è abbastanza complicato che abbiano un’idea diversa rispetto a quella che avevano… mi sono sentito un mostro.

Hanno completamente distrutto la mia immagine, e anche quella della mia famiglia, sono stati anni tragici“ ha raccontato Raffaele Sollecito ad Ogni Mattina su Tv8.