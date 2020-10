Covid, morte 5 suore nel centro per anziani di Mortara

Il focolaio è scoppiato in un centro anziani a Mortara portando alla morte di 5 suore: a complicare il quadro clinico, l'età avanzata delle religiose.

Non c’era stato nessun campanello d’allarme, sono stati gli improvvisi sintomi manifestati da alcune delle suore a far avviare il tracciamento e i successivi tamponi. E l’indagine della Ats di Pavia ha subito fatto scattare le misure di prevenzione.

Nel centro sociale per anziani “Padre Francesco Pianzola” di Mortara c’è un focolaio con 55 suore positive al virus Covid che ha portato alla morte di cinque di loro.

Covid, suore morte a Mortara

Nella giornata del 14 ottobre è arrivata la notizia di cinque decessi tra le religiose e quindi è stato disposto il trasferimento delle rimanenti in un centro specializzato. “Da domani – ha spiegato il direttore generale dell’Ats Mara Azzi – il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione che si è resa necessaria in relazione all’elevato numero di operatori positivi, che pone un problema di continuità nell’assistenza”.

Un quadro complicato dall’eta delle degenti

La madre generale, invece, ha dichiarato che “diverse sorelle sono allettate e avevano già un quadro clinico complesso”. Poi c’è il fattore età che in questo tipo di patologia gioca sempre un ruolo che è sfavorevole alla sorte del malato. “La maggior parte di loro ha più di 80 anni”, ha detto la sorella madre superiora che con molta commozione spiega come “considerando l’evoluzione dell’infezione, alcune situazioni potrebbero aggravarsi nei prossimi giorni“.

In effetti questo tipo di contagio, evento accaduto all’interno di una struttura residenziale come nella maggior parte dei casi di gruppo in Lombardia, è considerato come il focolaio più grande rilevato nella provincia di Pavia.

Le suore sono anche chiamate “pianzoline” e sono molto benvolute da tutta la popolazione del pavese. La notizia del contagio e dell’isolamento dell’intera casa religiosa, nei giorni precedenti, ha suscitato una profonda commozione tra la gente.