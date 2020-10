La Regione Campania ha comunicato il nuovo bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 16 ottobre, che sale di 1.261 nuovi casi.

Nel corso della sua consueta diretta il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus nella regione aggiornato a venerdì 16 ottobre. Rispetto alla giornata precedente sono stati registrati 1.261 casi positivi a fronte di oltre 14mila tamponi effettuati.

De Luca ha in seguito affermato come attualmente il tasso di asintomatici sia di molto superiore rispetto al picco di marzo e aprile: “Siamo nel pieno della seconda ondata di Covid. I numeri che abbiamo oggi sono molto più grandi rispetto ad aprile. Ma il numero delle persone positive asintomatiche è molto maggiore rispetto alla primavera scorsa. Di fronte a questi numeri, le mezze misure non servono più a niente. Prima prendiamo decisioni forti, meglio è”.