Un 31enne di Ostia, gestore di un pub, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

I contagi di Covid a Roma sono in crescita. In questo momento sta creando molta preoccupazione il caso del gestore del pub “Casa Clandestina“, uno dei locali più frequentati della zona. Il nuovo decreto prevede numerose restrizioni per ristoranti, locali e pub, proprio per riuscire a contenere la crescita dei contagi.

Le condizioni dell’uomo sono al momento abbastanza gravi.

Contagiato gestore pub Ostia

Sono ore di ansia per le condizioni del 31enne gestore del pub “Casa Clandestina“, che è stato ricoverato a causa del Coronavirus in gravi condizioni all’Ospedale Spallanzani. L’uomo è stato trasferito nell’Istituto dal Grassi di Ostia. Il 31enne è risultato positivo al Covid, ma le sue condizioni si sono immediatamente aggravate. Ora si trova in terapia intensiva, dopo essere stato sedato e sottoposto a ventilazione polmonare.

Le sue condizioni stanno preoccupando molto il personale medico. L’uomo è molto conosciuto ad Ostia per le sue iniziative di volontariato a sfondo sociale e per la gestione di uno dei pub più frequentati della zona.

Si tratta di un ragazzo molto attivo, sempre impegnato in diverse iniziative con le persone più fragili. Proprio per questo, dopo il contagio, il lavoro della Asl Roma 3 sarà molto delicato e attento.

Il locale è stato chiuso ed è subito iniziata l’indagine epidemiologica. Uno dei collaboratori del locale ha scritto un post su Facebook proprio su questa situazione. “L’ultimo giorno in cui il gestore ha messo piede nella Casa clandestina è il 6 ottobre e gli altri dipendenti oggi si sono sottoposti al tampone rapido e sono risultati negativi. Nei giorni di chiusura verrà eseguita la sanificazione del locale” si legge nel post.