Trana, dimentica freno a mano e viene travolta dall’auto: morta 76enne

Una donna è morta in provincia di Torino per avere dimenticato di tirare il freno a mano: l'auto l'ha schiacciata contro il cancello di casa.

Una tragedia è avvenuta giovedì 15 ottobre a Trana, comune in Val Sangone, nella città metropolitana di Torino. Luciana Barbieri, 76 anni, è morta dopo essere stata schiacciata dalla sua auto contro il cancello di casa. La donna aveva dimenticato di tirare il freno a mano prima di scendere dalla vettura.

L’incidente

Luciana Barbieri stava rientrando in casa intorno alle 21.00. La donna, come di consueto, ha lasciato la sua utilitaria, una fiat Panda, davanti l’abitazione, in via Alessandro Manzoni. La settantaseienne è dunque scesa dalla macchina per aprire il cancello del garage dove parcheggiare. Proprio in quel momento è avvenuta la tragedia. L’auto infatti l’ha travolta.

Una dimenticanza è stata fatale per la donna: aveva lasciato il freno a mano abbassato. L’utilitaria è dunque scivolata verso il garage schiacciando la settantaseienne contro il cancello ancora chiuso. L’impatto è stato mortale.

All’arrivo dell’ambulanza Luciana Barbieri era ormai priva di vita. Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla. I Carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

E’ apparso tuttavia subito chiaro che si trattasse di una drammatica tragedia.