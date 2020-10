Un ragazzo di 26 anni è deceduto in un incidente a Sanremo: la sua vettura è finita in un dirupo compiendo un volo di 40 metri.

Tragedia a Sanremo, dove nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. La sua auto è finita in una scarpata ed è morto sul colpo.

Incidente a Sanremo: auto in una scarpata

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 22 nella frazione di Bussana, all’altezza di via Fonti. Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine il giovane stava viaggiando insieme ad una passeggera sulla propria Fiat 500 Abarth quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato fuori strada facendo un volo di 40 metri in una scarpata urtando anche alcuni alberi.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante, che ha subito dato l’allarme ai Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno estratto i corpi dall’abitacolo, non senza difficoltà a causa della zona impervia e del buio della notte. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente, Alberto Lupinetti.

Troppo gravi le ferite riportate durante il volo e il violento impatto contro il suolo. Salva invece la ragazza, una 29enne originaria di Pavia, che è stata trasferita d’urgenza all’ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure dove si trova ricoverata in prognosi riservata per politrauma.

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Ventimiglia, con il comandante Massimiliano Martello che ha effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro.

Le indagini verteranno soprattutto sull’accertamento della causa che ha portato alla perdita di controllo del mezzo. Non si esclude un improvviso malore, dato che il tratto era rettilineo e sull’asfalto non vi sono segni di frenata.