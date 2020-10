Covid, petizione per la riapertura delle scuole in Campania

De Luca chiude le scuole e torna alla DAD, ma online la petizione per la riapertura in Campania è già a 5mila firme.

Tra ordinanze locali e dpcm del governo è tornato il caos di regole e norme che aveva contraddistinto i primi momenti della fase 2 con il solito scontro tra governatori di Regione e ministri. Sta succedendo esattamente questo in Campania dove il presidente De Luca ha optato nella serata di ieri,15 ottobre, per una linea più dura rispetto a quella del governo chiudendo tutte le ogni scuole, di ogni ordine e grado, per 2 settimane nel tentativo di arginare la diffusione del covid.

La decisione non è stata presa bene dalla titolare del dicastero dell’Istruzione Lucia Azzolina che ha parlato di “atto gravissimo”. La ministra non è la sola a protestare contro la misura infatti, stando a quanto riportato da La Repubblica, sarebbero quasi 5mila le persone che avrebbero firmato un petizione per far riaprire da subito la scuola in presenza in Campania.

La petizione per la riapertura delle scuole in Campania

La raccolta firme “Immediata ripresa in presenza delle lezioni scolastiche in Campania” è stata lanciata sulla piattaforma Change.org e a sottoscriverla sono in particolar modo i docenti, i presidi e le famiglie che non ci stanno a ripartire con la tanto discussa didattica a distanza. Oltre alla raccolta firme sono previsti dei presidi sotto la sede della Regione Campania per sottolineate che gli studenti non possono rimanere vittime della mala gestione della politica.

Nel documento online si legge: “Chiediamo che il ministero dell’Istruzione intervenga contro l’ordinanza della regione Campania. Chiediamo che tutti gli studenti e studentesse della Regione Campania ritornino, con decorrenza immediata, a poter usufruire della didattica in presenza nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali vigenti. La Campania – concludono – non può e non deve restare il fanalino di coda in un settore chiave come l’istruzione”.