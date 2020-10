Presso la residenza del Pontefice si è registrato un caso positivo di coronavirus: attivate a Santa Marta tutte le misure previste dal protocollo.

A Santa Marta, la residenza del Pontefice, si è verificato un caso positivo di coronavirus. A renderlo noto è stato il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni senza aggiungere se anche Papa Francesco abbia effettuato il tampone.

Caso positivo a Santa Marta

Nel comunicato si legge che già nei giorni scorsi erano emersi tre soggetti positivi tra residenti e cittadini dello Stato della Città del Vaticano. Ad essi, ora guariti, si aggiungono quest’altro caso tra coloro che risiedono nello Stato e altri soggetti riscontrati tra le Guardie Svizzere. É questo il bilancio della seconda ondata di contagi che non ha risparmiato nemmeno la Santa Sede.

Il caso in questione è relativo ad un individuo asintomatico, ora posto in isolamento così come tutte le altre persone venute a contatto diretto con lui.

Ha lasciato temporaneamente Casa Santa Marta, dove abitualmente risiede, per trasferirsi in un’altra struttura dove rimarrà fino a quando non avrà ricevuto un tampone con esito negativo.

Per il momento non si conoscono le modalità del contagio e, come previsto dal protocollo, i soggetti con cui ha avuto contatti recenti dovranno sottoporsi al test. Non è altrettanto noto se Papa Francesco sia tra questi e se, nel caso, abbia già effettuato il tampone.

Bruni ha comunque assicurato che “si continuano ad osservare le disposizioni emanate dalla Santa Sede e dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Ha infine assicurato che la salute di tutti i residenti della Domus viene tenuta costantemente sotto monitoraggio.