I focolai di coronavirus in Italia sono più di 4 mila: dove sono localizzati?

Dalla Lombardia all'Abruzzo, sono oltre 4 mila i focolai di coronavirus in Italia: quali sono i principali?

L’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato la presenza di 4.913 focolai di coronavirus attivi in Italia tra cui 1.749 nuovi rispetto alla settimana precedente: quali sono i principali e in che regioni si trovano?

Focolai di coronavirus in Italia

La Lombardia sembra essere il territorio più interessato dalla formazione di cluster significativi. Tra questi vi è quello alla residenza per anziani Villa Teruzzi di Concorezzo, dove su 30 ospiti su 34 sono risultati positivi insieme a 20 operatori sanitari su 49. Si aggiunge poi il focolaio sviluppatosi al Collegio di Milano di via San Virgilio dove almeno una ventina di studenti hanno contratto l’infezione ma anche quello alla Procura del capoluogo lombardo, con 3 pubblici ministero positivi.

Uno di essi ha contagiato un rappresentante della polizia giudiziaria che lavora al suo fianco.

Quanto al Veneto, si segnala un focolaio sviluppatosi nella struttura Villa Salus di Mestre con 14 pazienti positivi e un altro nel distretto di Treviso dell’azienda sanitaria locale con 22 casi collegabili ad una festa di matrimonio. Sempre dovuto ad un banchetto di nozze è il cluster di Monte di Procida in Campania dove 49 persone che avevano avuto contatti con partecipanti positivi ad una festa nuziale sono risultate positive.

In Liguria invece hanno il coronavirus 81 ospiti dei 100 presenti nella rsa Santa Caterina di Varazze e in Lazio 39 su 118 nella Residenza Anni Azzurri Parco di Veio di Roma. Altro caso di cluster in una struttura per anziani si è verificato in Abruzzo, precisamente a Don Orione di Avezzano (L’Aquila), dove si registrano oltre 100 casi tra pazienti e operatori. Ma anche in Puglia, dove la Procura di Bari ha aperto un’indagine conoscitiva sui contagi della casa di riposo Giovanni XXIII di Alberobello.

Qui i soggetti positivi sono 71 casi positivi tra cui 59 anziani e 12 operatori.

Infine in Sicilia il focolaio maggiore è quello di Sambuca di Sicilia con 52 casi tra cui ospiti di una struttura per anziani dove si sono verificati anche due decessi.