La protagonista della vicenda, una donna di 37 anni, stava viaggiando sulla regionale Terni-Terontola: individuata nel corso di un controllo.

Gli agenti della polfer di Perugia hanno individuato una donna di 37 anni, cittadina romena, positiva al Covid . È stata scoperta viaggiare sul treno regionale Terni-Terontola. La donna, come di norma in questi casi, era stata sottoposta all’assoluto divieto di uscire da casa, rispettando la quarantena.

Gli agenti, una volta individuatala, hanno attivato il protocollo di sicurezza Anti Covid-19 e, di conseguenza, hanno fatto collocare la donna (che portava la mascherina) in un posto riservato, contattando il 118.

Il personale sanitario è giunto sul posto e, attivando tutte le procedure del caso, ha riaccompagnato la 37enne a casa sua. I passeggeri del vagone interessato sono stati tutti identificati e allontanati. Il personale specializzato ha invece provveduto a chiudere e sanificare il vagone. La 37enne è stata denunciata per non aver osservato il divieto di circolazione sul territorio, poiché sottoposta a isolamento obbligatorio per la sua condizione di positività al coronavirus.

