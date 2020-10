Covid, via a trasferimenti da Rsa di Sambuca dopo 4 morti

Il focolaio covid nella Rsa di Sambuca, Agrigento, preoccupa e per questo è stato dato il via ai trasferimenti.

Nella Rsa, residenza per anziani, di Sambuca, in provincia di Agrigento, c’è grande attenzione dopo lo sviluppo di un focolaio covid di notevoli entità. Sono infatti 44 i positivi (divisi tra 30 anziani e 14 operatori) e purtroppo si contano già 4 vittime riconduvibili a questo cluster.

Un dramma quello delle case di riposo che torna a preoccupare anche in questa seconda ondata del coronavirus in Italia. Nelle ultime ore l’Asp di Agrigento ha dato il via al trasferimento degli ospiti della struttura di Sambuca.

Covid via ai trasferimenti da Rsa di Sambuca

L’evacuazione immediata della Rsa di Sambuca è arrivata dopo l’esplicito sollecito da parte del sindaco del paese, Leo Ciaccio, che si è rivolto direttamente al governatore regionale e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Il presidente delle Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha disposto che dalle ore 14:00 di ieri, 17 ottobre, l’intera cittadina venga considerata zona rossa e per questo presidiata dalle forze dell’ordine che ne controllano le vie d’accesso.

Il problema delle Rsa è fortemente sentito anche a livello nazionale. La dimostrazione arriva dal fatto che nell’ultimo dpcm del governo del 13 ottobre, il governo abbia posto dei forti limiti alle visite dei parenti nelle strutture. “È fatto divieto – si legge nel testo del decreto – agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto”.

Inoltre, sempre nel dpcm, viene indicato che l’accesso di parenti e visitatori è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria delle singole strutture che decideranno in maniera autonoma nel rispetto però delle direttive generali e condivise per evitare il proliferarsi del virus e dei contagi.