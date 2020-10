Drammatico frontale: auto contro autocisterna. Muore una 58enne

Drammatico l'incidente stradale a Ussana: un auto contro autocisterna, muore una donna

Un incidente drammatico quello avvenuto a Ussana in Sardegna. Un automobile, una Fiat Bravo, si scontra violentemente con un’autocisterna. Un impatto devastante in cui ha perso la vita una donna di origine colombiane di 58 anni residente a Orroli.

Drammatico incidente stradale auto contro autocisterna: i fatti

Un incidente drammatico, un impatto violento che ha devastato la parte anteriore dell’automobile che è stata scaraventata fuori strada senza lasciare possibilità di sopravvivenza alla conducente. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti che ha riportato la redazione del quotidiano La Nuova Sardegna, la donna che viaggiava nella sua auto, una Fiat Bravo, si è scontrata con un impatto frontale contro l’autocisterna che proveniva dal senso opposto e che trasportava olio di sansa.

Uno impatto fortissimo che non ha lasciato scampo alla donna. Vani i soccorsi per la conducente nonostante fossero prontamente arrivati grazie a una chiamata pervenuta al numero di emergenza. Sul luogo dell‘incidente sono arrivati i vigili del fuoco e un’ambulanza con medico a bordo. I vigili del fuoco hanno estratto la donna dalle lamiere dell’auto Fiat Bravo, dopodiché il personale sanitario ha tentato di rianimarla senza però, riscontrare alcun risultato e dovendo quindi procedere con la dichiarazione di decesso.

Nel frattempo era stato chiamato anche l’elisoccorso che, dopo la dichiarazione di morte avvenuta, è rientrato alla base portando a bordo solo l’equipe medica. Il conducente dell’autocisterna invece, un uomo di 43 anni, è stato portato presso l’ospedale più vicino in quanto ferito ma in condizioni buone e stabili. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 466, all’altezza del chilometro 4,2 in vicinanza delle uscite per Sestu e Donori. Sul posto si sono recati i Carabinieri della Stazione di Dolianova al fine di procedere con i rilievi necessari alla comprensione delle dinamiche responsabili del sinistro stradale.