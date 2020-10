Covid, Sestili: “Tra una settimana arriveremo a 20mila casi”

Per il fisico Giorgio Sestili in Italia potrebbero esserci tra una settimana 20mila casi con conseguente incremento delle terapie intensive.

Il fisico e divulgatore scientifico Giorgio Sestili, ha fornito un’analisi interpretativa dei numeri del covid in Italia fornendo, ad Open, una propria prospettiva di crescita del contagio. Nello specifico per l’esperto, dato l’attuale trend si rischia che in una sola settimana si possa arrivare a 20mila casi in un giorno con tutto ciò che en seguirebbe in termini di sovraffolamento del sistema ospedaliero.

Covid, Sestili: “20mila casi in una settimana”

“Il tempo di raddoppio – ha detto Sestili – è ancora di 6-7 giorni, questo significa che la prossima settimana sfioreremo i 20mila contagi al giorno. Senza misure di contenimento, dunque, raddoppieremo il numero di casi. Le terapie intensive tra tre settimane saranno piene al 30%. Dunque sarà emergenza”. Poi una critica al governo italiano che male avrebbe organizzato la seconda ondata, malgrado il molto tempo a disposizione.

Troppo tardi però per pensare al passato, ora serve intervenire in maniera tempestiva.

“Servono misure forti adesso – dice Sestili – sarebbe troppo tardivo un lockdown durante le festività natalizie. In quel caso avremmo già le terapie intensive intasate. Serve un coprifuoco, una chiusura alle 21 per bar e ristoranti ma anche una rinuncia a svago, sport e divertimento, dalle palestre alle discoteche”.

Sestili e il tracciamento

È evidente che qualcosa in ottica di tracciamento non abbia funzionato. Lo sentiamo dire da più parti e i numeri del contagio sembrano confermarlo.

Le Asl non hanno gestito il sovraccarico e anche la app Immuni ha dimostrato dei limiti di malfunzionamento. È questo il pensiero di Sestili. “Ho sempre detto a tutti di scaricarla – dice il fisico – ora posso dire che così rischia di diventare inutile, di non funzionare bene. E lo dico per esperienza personale. Io, al momento, sono in auto-isolamento, dopo aver cenato con un amico, poi risultato positivo. L’Asl non ha caricato il codice del mio amico per problemi tecnici, forse per un malfunzionamento dell’app.

Chissà quante persone che, come me, l’hanno incontrato e sono ancora in giro senza sapere che lui è positivo al Covid”.