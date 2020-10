Marcello Mormile, dj 33enne, si è spento improvvisamente nella stazione a Treviso: è morto a causa di un malore.

Marcello Mormile, famoso dj di 33 anni di Castelfranco Veneto, è morto a seguito di un malore improvviso. La tragedia è avvenuta presso la stazione della cittadina in provincia di Treviso. Sul posto c’erano molti altri pendolari, che non hanno potuto fare niente per salvarlo.

Marcello ha perso la vita sabato 17 ottobre verso le 23 di sera.

Dj morto in stazione per un malore

Il giovane, stando al racconto di alcuni testimoni, avrebbe avvertito prima una forte fitta al petto per poi accasciarsi al suolo lungo la banchina del quarto binario. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione effettuati dai sanitari del 118 giunti sul posto. I medici sono giunti a seguito della chiamata di un passeggero di un treno e un capotreno.

A provocare il decesso di Marcello con tutta probabilità è stato un arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche i carabinieri, per i relativi accertamenti di rito. La salma è stata già messa a disposizione della famiglia e mercoledì alle 15:30 si terranno, presso la chiesa di Santa Maria della Pieve, i funerali.

Marcello Mormile era noto come dj ma anche come direttore artistico del Nu Fest. Era anche responsabile dei social media di Veneto Jazz, una importante associazione del Nordest che promuove eventi artistici e musicali, di cui il padre del defunto, Giuseppe Momo Mormile, era presidente.

Tantissimi, in questi giorni, i messaggi degli amici e parenti per il giovane anticipatamente scomparso. “Ci siamo fatti compagnia parlando spesso negli ultimi tempi… Buon viaggio gigante buono della consolle”, ha scritto su Facebook un amico. Mentre una ragazza gli ha rivolto un saluto: “Ciao Marcellone, buon viaggio, la tua energia continuerà ad accompagnare la musica e le feste di tutti noi, grazie”.