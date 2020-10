Incidente a Salgareda, auto fuori strada: morto ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente a Salgareda dopo che l'auto su cui viaggiava come passeggero è finita in un fossato.

Tragedia a Salgareda, comune in provincia di Treviso dove nella tarda serata di domenica 18 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada e gli altri quattro amici che erano con lui sono rimasti feriti.

Incidente a Salgareda

L’episodio ha avuto luogo intorno alle 22:30 lungo via Pizzocchera, precisamente all’altezza del civico 4. I cinque ragazzi stavano viaggiando a bordo di una Bmw nera quando, per cause ancora in via di accertamento, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo. La vettura è quindi finita fuori strada capovolgendosi in un fossato subito dopo una curva.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte e ai sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 22enne, seduto sul sedile posteriore e purtroppo deceduto dopo pochi minuti.

Dei suoi amici, di età compresa tra 23 e 29 anni, tre sono stati trasportati all’ospedale di Treviso dove due si trovano ricoverati in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. Un altro è invece finito nella struttura ospedaliera di Oderzo e il suo stato di salute è meno critico rispetto agli altri.

Presenti sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire perché l’auto sia andata fuori strada.

Intanto la Procura ha già aperto un fascicolo con il reato di omicidio stradale.