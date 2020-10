Viene picchiato per futili motivi a Lanciano, è grave il ragazzo di 18 anni colpito da un pugno alla tempia.

Risulta ancora grave il ragazzo di 18 anni di Lanciano, Giuseppe D’A., che nella tra sabato e domenica scorsa è stato aggredito e picchiato per futili motivi da alcuni suoi coetanei. Il pugno alla tempia ricevuto dal 18enne ha generato un’emorragia cerebrale che ha imposto il rapido trasferimento all’ospedale di Pescara dove il ragazzo è attualmente in coma.

La lite si è verificata ai binari dell’ex stazione Sangritana di Lanciano, luogo di ritrovo di numerosi ragazzi della città abruzzese. Contro Giuseppe D’A. si sarebbero scagliati in 5 e l’avrebbero pestato per futili motivi, così come sostenuto dal maggiore dei carabinieri di Lanciano. I 5 giovani non sono stati al momento identificati, ma le forze dell’ordine sperano di poter trarre qualche informazione in più dalle testimonianze dei presenti e dalle videocamere di sorveglianza della zona.

Quel che appare certo al momento è che nel gruppo di 5 aggressori, almeno un paio fossero minorenni.

Giuseppe era in compagnia di un ragazzina di 16 anni e di un ragazzo di 26 anni e, secondo gli inquirenti, la lite si sarebbe accesa per qualche parola di troppo. I 5 aggressori avrebbero allora cominciato ad inseguire il 18enne e i suoi due amici. Il pestaggio ha risparmiato la ragazza e l’amico più grande, mentre Giuseppe è stato assalito da 5 persone con grandissima violenza.

Inizialemente il giovane non sembrava aver avuto particolari ripercussioni fisiche, tanto che i tre dopo l’aggressione si sono recati a casa a piedi. Poi però Giuseppe ha perso i sensi ed è stata chiamata l’ambulanza. L’ematoma innescato dal colpo alla tempia è stato ridotto con un intervento chirurgico, ma le condizioni del giovane vengono ancora ritenute gravi.