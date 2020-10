Randazzo diventa zona rossa: scuole chiuse e spostamenti limitati

Dopo che sono stati registrati 157 contagi da coronavirus, il governatore della Sicilia ha disposto la zona rossa a Randazzo.

Il comune di Randazzo, in provincia di Catania, è diventato zona rossa: dopo la diagnosi di 157 casi positivi di coronavirus, il governatore Nello Musumeci d’intesa con l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha emanato un’ordinanza che impone limitazioni e restrizioni.

Randazzo zona rossa

Il provvedimento sarà valido dalle 9 di lunedì 19 ottobre fino alle 24 di lunedì 26. La prima disposizione riguarda il divieto di circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale. Le uniche eccezioni consentite saranno quelle legate a esigenze lavorative, situazioni di necessità(compreso l’acquisto di beni di prima necessità per una sola volta al giorno) e motivi di salute.

Possono inoltre circolare residenti o domiciliati nel Comune che devono garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purché condotte a titolo individuale.

Le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse così come musei, biblioteche e luoghi di cultura. Vietati poi banchetti e feste private così come tutti gli eventi sportivi comprese le attività di allenamento, le manifestazioni culturali, ludiche e religiose.

Stop anche alle cerimonie civili e religiose ad eccezione dei funerali a cui potranno prendere parte al massimo 15 persone. I datori di lavoro dovranno poi favorire lo smart working e promuovere la fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, si potrà accedere uno per volta indossando i dispositivi di protezione individuale. Ai negozi sarà poi permesso l’asporto e la vendita al domicilio purché all’interno del territorio comunale.

La zona rossa istituita a Randazzo si aggiunge a quelle già in vigore sull’isola a Sambuca di Sicilia, Mezzojuso e Galati Mamertino.