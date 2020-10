“Un solo posto in terapia intensiva”: allarme del sindaco di Agrigento

Il sindaco della città, Lillo Firetto, denuncia la penuria di posti in terapia in terapia intensiva. In provincia, Sambuca di Sicilia è zona rossa.

Un solo posto in terapia intensiva ad Agrigento. I numeri in città sono ancora piuttosto bassi, ma se la situazione dovesse peggiorare? Il sindaco della città, Lillo Firetto, lancia un grido d’aiuto che, finora, è rimasto inascoltato. E non è la prima volta che il sindaco della città parla di inefficienze in sanità e punta il dito direttamente contro la Regione siciliana: “Ad Agrigento non abbiamo un reparto di Malattie infettive, nonostante io lo chieda da anni.

Mi è sempre stato detto che si sarebbero attivati dieci posti all’ospedale di Ribera e solo oggi apprendo che saranno pronti non domani, ma tra un mese. E nel frattempo? Io spero che non succederà niente”.

Sambuca di Sicilia è già zona rossa

Inoltre, aggiunge: “L’ondata autunnale di ritorno era ampiamente prevista, avremmo dovuto farci trovare attrezzati”, continua. Tra l’altro, in provincia di Agrigento, Sambuca di Sicilia è già stata dichiarata “zona rossa” e il rischio dell’arrivo di nuovi malati è che arrivino proprio dalle zone limitrofe: “Ad Agrigento i numeri per il momento sono piuttosto bassi: 15 contagiati, dei quali uno soltanto con sintomi respiratori di rilievo.

Mentre tutti gli altri sono poco sintomatici o del tutto asintomatici. I problemi, però, riguardano la provincia”, dichiara Firetto.

Fino al 7 novembre, a Sambuca “sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per una sola volta al giorno”, si legge in una nota diffusa dalla Regione Siciliana.

In tutta l’Isola, al momento, ci sono 6790 persone attualmente positive al Covid-19, ma il trend di contagi per la Regione sembra essere in aumento.