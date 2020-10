Ad Avellino è grave 15enne positivo al Covid, il cui contagio potrebbe essere avvenuto a scuola. Positivi anche i famigliari

É grave un 15enne di Avellino che, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, è stato ricoverato presso il nososcomio della città.

Il Coronavirus rappresenta un pericolo anche per i giovanissimi. É quello che è accaduto ad Avellino ad un ragazzino di 15 anni, che è risultato positivo al Coronavirus e le cui condizioni mediche hanno richiesto il ricovero ospedaliero.

Il ragazzo è arrivato al Pronto Soccorso con tosse e problemi respiratori. Viste le sue gravi condizioni, i medici hanno deciso per l’immediato ricovero presso il covid Hospital del Moscati.

La sua positività al Covid, così come quella del fratello, sembra dovuta ad un contagio avvenuto a scuola, durante le lezioni in presenza. L’intera famiglia del ragazzo, sottoposta poi a tampone come vuole la procedura, è risultata positiva al Coronavirus, madre, padre e fratello, i quali però sono asintomatici.

Fonti mediche fanno sapere che il ragazzo è stato intubato e che si trova in terapia intensiva.

Attualmente sono 39 i ricoverati covid all’interno dell’ospedale Moscati, di questi 3 sono in terapia intensiva, mentre altri 7 sono ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive.

La nuova ordinanza in Campania

Alla luce di questi fatti, si capisce anche la nuova ordinanza della regione Campania che ha deciso di prorogare le misure restrittive fino al prossimo 13 Novembre.

Per quanto riguarda la scuola è attesa per la giornata di domani 21 ottobre un’ordinanza specifica. Attualmente rimane confermato il blocco sino al 30 Ottobre. Mentre per le Università, il blocco delle attività è confermato sino al 13 Novembre, tranne il primo anno.