A Roma un'anziana ha aspettato un'autombulanza per coronavirus tutta la notte. Reparti pieni per ospitarla.

Un’anziana ha aspettato per 10 ore l’arrivo di un’autombulanza per coronavirus a Roma. Il motivo? I reparti sono pieni e non c’è posto.

Questa la storia di un’anziana che per 10 ore ha atteso l’arrivo del pronto soccorso nel pieno di problemi respiratori causati dal covid-19 e aggravati dalla pregressa patologia di Alzheimer. Solo alle prime luci del mattino si è liberato un posto al Filippo Neri di Roma e la donna è potuta entrare nella struttura.

Il caso non è isolato, difatti nell’ospedale diverse autombulanze si fermano con i pazienti a bordo in attesa di un ricovero.

Il problema degli ospedali sovraffollati non interessa soltanto il Lazio: anche in Campania sono stati disposti altri posti letto, precisamente 16, all’ospedale Cotugno di Napoli dopo l’impennata di contagi. La Regione in questione, attualmente, insieme alla Lombardia è quella che conta più postivi in tutta Italia. Per questo motivo, il governatore Vincenzo De Luca ha disposto la chiusura delle scuole, per fare poi un passo indietro e scegliere la riapertura soltanto a distanza di una settimana.

Coronavirus, Roma: anziana attende soccorsi

La donna proveniva dall’Rsa Azzurri, un focolaio laziale che ha già visto coinvolti in casi di covid-19, un quarto dei pazienti e 4 dipendenti.

Sono stati gli stessi responsabili della struttura ad allertare il pronto soccorso del San Filippo Neri quando la donna si è sentita male. La paziente si trovava all’interno della casa di riposo per anziani quando ha atteso tutta la notte l’arrivo dei soccorsi.