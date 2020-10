Coronavirus, Cortina: Rsa centro di epidemia con il 70% di contagi

Cortina, focolaio Coronavirus in una Rsa: il 70% degli ospiti è contagiato dall'epidemia, sono 11 i morti registrati all'interno della struttura.

Coronavirus a Cortina, in una Rsa rilevati 45 ospiti positivi su 58 ovvero quasi 8 su 10. Tra gli impiegati 28 su 60 hanno contratto il virus e 11 anziani sono deceduti dal primo di ottobre 2020, dato che ha fatto scattare il campanello d’allarme all’interno della struttura.

Coronavirus in Rsa a Cortina

Incredulo Paolo Stocco, che amministra l’Rsa Angelo Majoni dove sono ospitati anziani delle famiglie storiche cortinesi. “Non riusciamo a spiegarcelo perché qui siamo molto rigorosi con il protocollo”, ha dichiarato, “L’ultima contagiata è un’infermiera professionale di quelle che non entra in servizio se non è perfettamente tappata e anche quando è fuori sta attentissima”.

“Io ho una lunga esperienza e devo dire che questa seconda ondata ha avuto un’evoluzione drammatica e sconvolgente, con tutti e tre i piani dell’istituto contaminati”, ha proseguito poi Stocco, “Non facevamo in tempo a isolare due tre ospiti che dovevamo isolare un intero piano. Un terremoto”. Nella fase di picco del Coronavirus in Italia, alla Majoni c’erano stati appena 3 decessi e una decina di contagi.

Nell’Rsa serve personale

“Per carità, l’errore ci sta sempre ma è la diffusione del contagio che mi sembra anomala, considerato il sistema che abbiamo adottato. Ci siamo messi a tavolino a studiare la cosa ma non abbiamo trovato una sola negligenza“, ha dichiarato l’amministratore dell’Rsa, “Sia chiaro che mi auguro di trovarla, perché almeno capirei cosa sta succedendo e mi sentirei rassicurato. Insomma, una situazione imprevedibile, dove la sola notizia positiva è che alcuni ospiti si sono negativizzati”.

Nel frattempo sospese le visite, tamponi rapidi agli operatori e quarantena che ha richiesto l’assunzione immediata di 8 addetti all’assistenza degli ospiti.