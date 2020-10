Incidente a San Salvo: i funerali della 17enne Sara Favia

Sara Favia era una ragazza originaria di Termoli, ha avuto un tragico incidente a San Salvo. Aveva solo 17 anni ed è morta sul colpo.

Aveva solo 17 anni Sara Favia, originaria di Termoli: è morta in un tragico incidente stradale al confine tra Abruzzo e Molise, a San Salvo. Un’altra, l’ennesima, vita spezzata sull’asfalto. I funerali si terranno oggi, martedì 20 febbraio, nella Cattedrale del Borgo antico.

Sara Favia, morta nell’incidente a San Salvo

L’incidente è avvenuto sabato sera sulla Statale 16, nel comune di San Salvo, in provincia di Chieti. Sara era uscita con un gruppo di amici e viaggiava sul sedile posteriore della Fiat Panda condotta da un diciottenne quando è avvenuto l’incidente. Non è stata ancora del tutto chiarita la dinamica dell’incidente, ma secondo la ricostruzione, la vettura all’improvviso è finita contro un pilastro di cemento e una ringhiera di ferro vicini a una rotonda.

Per la ragazza, seduta sul sedile posteriore proprio dal lato del pilastro, non c’è stato nulla da fare. In forte stato di choc il ragazzo alla guida, che ha riportato un trauma cranico e una contusione al ginocchio.

Poche ore prima della tragedia Sara e i suoi amici avevano pubblicato delle foto sorridenti su Instagram, a testimonianza di una serata spensierata. Il dramma ha lasciato sotto choc l’intera comunità termolese.

Il ricordo della sua scuola

La sua scuola l’ha ricordata con una lettera toccante: “Non ci sono parole quando una giovane vita viene spezzata, quando negli occhi e nel cuore abbiamo ancora Sara, il suo viso, la freschezza dei suoi anni. Chi l’ha conosciuta sa con quanto entusiasmo Sara andasse incontro alla vita. Il suo sogno…diventare capitano di una nave. E si sarebbe riuscita…Sara. Minuta ma forte, ancora ragazza, ma con una maturità e una determinazione quasi da adulta.

Sapeva essere amica dei suoi compagni, ma anche gestire le relazioni con il mondo dei grandi. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e non ti dimenticheremo. Nel nostro cuore rimarranno sempre il tuo sorriso e il tuo dolce viso”.