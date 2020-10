Incidente stradale a Tivoli, scontro tra due automobili: morto un uomo

Un uomo di sessant'anni è morto a Tivoli a seguito di un incidente stradale tra due auto occorso lungo autostrada A24, nota come Strada dei Parchi.

Tragedia a Tivoli, in provincia di Roma, dove nel primo pomeriggio del 20 ottobre un uomo di circa sessant’anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A24 Roma-Teramo, nota anche come Strada dei Parchi. Protagoniste dell’incidente due automobili che si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare, ma che hanno determinato il decesso sul colpo del 60enne.

A seguito del sinistro la Strada dei Parchi è stata chiusa per il tempo necessario ad effettuare i rilievi necessari e a rimuovere i detriti dalla carreggiata.

Incidente a Tivoli, morto un uomo

Secondo le prime ricostruzioni l’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le ore 13, quando le due vetture provenienti da direzioni opposte si sono scontrate per cause che sono attualmente in corso di accertamento da parte dell’autorità giudiziaria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, allertati dai passanti presenti nelle vicinanze, i quali assieme ai vigili del fuoco hanno estratto il conducente 60enne di uno dei due veicoli che era rimsto intrappolato tra le lamiere.

Una volta portato sull’ambulanza però ogni tentativo di rianimazione è risultato vano, e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Ignote al momento le condizioni del conducente dell’altro veicolo.

Giunti sul luogo dell’incidente anche gli uomini delle forze dell’ordine, che hanno provveduto a chiudere la A24 nel tratto interessato consigliando agli automobilisti in transito l’uscita Teramo-Castel Madama.