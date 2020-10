Madre di 4 figli si è vista costretta a pagare il pediatra con una collana.

A Napoli una mamma disoccupata con 4 figli si è vista costretta a pagare una visita da un medico con una collana appartenente alla sua famiglia, in quanto non aveva soldi. Il medico, davanti a quella richiesta, da buon “fedele” di Ippocrate, aveva quindi pregato la donna di lasciar perdere: una richiesta che però lei ha trovato inaccettabile.

“Io di mortificazioni campo tutto il giorno, ma questo lo dovete accettare – ha replicato Anna, la donna protagonista di questa storia.

Mamma paga il medico con una collana

La storia racconta il dramma economico che stiamo vivendo e che forse vivremo ancora per un po’. Una storia che tuttavia ha un lieto fine. Anna, dopo aver pregato il medico di accettare come pagamento la catena d’oro che aveva al collo, ha abbandonato lo studio senza sapere che la macchina della solidarietà si era messa in moto.

Il dottore, infatti, passata la sorpresa, ha contattato tutti quelli che poteva contattare, scatenando un passaparola che ha portato un imprenditore locale a interessarsi della vicenda e a intervenire. L’uomo ha quindi offerto un lavoro alla donna.

A rilanciare quanto accaduto è stato il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli dalla propria pagina Facebook. L’ultimo protagonista della vicenda è il dottor Eduardo Ponticiello dell’ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon. Quest’ultimo è rimasto parecchio colpito dalla storia di Anna.

Vive in un quartiere popolare nella zona del Lavinaio ed è madre di quattro figli. Si trova costretta a crescerli da sola dopo che il marito è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. La più piccola dei suoi figli ha avuto la febbre e Anna ha fa chiamato il medico.