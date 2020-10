Morte del piccolo Evan: le intercettazioni ombra fanno supporre degli abusi

Per il caso della morte del piccolo Evan alcune intercettazioni degli inquirenti lasciano pensare che il bambino si stato vittima di abusi

Nuovi sconcertanti scenari emergono dalle indagini per il caso della morte di Evan Giulio Lo Piccolo, il bambino di 21 mesi ucciso lo scorso agosto nella sua casa di Rolosini, in provincia di Siracura. Fin dai primi momenti era stato chiaro che il bimbo fosse stato vittima di botte e maltrattamenti, ma ora, grazie ad alcuni intercettazioni ombra, avanza anche l’ipotesi che possa aver subito degli abusi sessuali da parte del compagno della madre, Salvatore Blaco, di 30 anni.

Morte del piccolo Evan, le intercettazioni ombra

Per la morte del piccolo, oltre a Blaco, è indagata per omicidio e maltrattamenti in famiglia anche la mamma, Letizia Spatola di 23 anni. La posizione dei due ora si aggrava con l’ipotesi di abuso sessuale. Questo ulteriore aspetto è emerso dalle intercettazioni ambientali raccolte in casa dagli inquirenti dalle cui trascrizioni emergono rumori, respiri soffocati e botte che lasciano intendere un nuovo drammatico spettro nella vicenda.

Al momento, è bene ricordarlo, si parla di un’ipotesi che potrà essere confermata o smentita in fase di giudizio.

La strada in tal senso sembra non essere così facile per stessa ammissione di Anna Vaglia, giurista, criminologa e sopratutto consulente di parte civile del caso. “Si tratta – sottolinea la Vaglia – di un’ipotesi che potrebbe rivelarsi difficile da dimostrare. Non è affatto scontato che l’autopsia sul corpicino di Evan dia riscontro del presunto abuso, perché potrebbe non aver segno alcuno. Dobbiamo essere molto cauti e prudenti, in questa fase”.

Le denunce del padre di Evan

A rendere ancora più drammatica la vicenda ci sono le denunce di maltrattamenti che il padre di Evan, Stefano Piccolo, ha sporto nel tempo nei confronti del nuovo compagno della ex moglie. La sua richiesta di intervento sarebbe però rimasta inascoltata.