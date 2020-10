Avellino, ricoverata per Covid anche la madre del 15enne

Inizialmente asintomatica, è stata ricoverata anche la madre del 15enne già in ospedale ad Avellino per Covid.

Presso il reparto Covid dell’ospedale di Avellino dove era stato ricoverato un ragazzo 15enne è stata poi ricoverata anche la madre dopo che aveva manifestato i primi sintomi. Gravi le condizioni del giovane 15enne. Il resto della famiglia, padre e secondo figlio, asintomatici, rimane in isolamento domiciliare.

Avellino, ricoverata anche la madre del 15enne

La madre del 15enne che si trova nel reparto Covid di Avellino, dopo aver manifestato i sintomi del Coronavirus, è stata ricoverata presso l’ospedale al San Giuseppe Moscati. La donna di 42 anni, è stata messa in degenza presso la Palazzina Alpi, l’area che è stata adibita come reparto Covid.

Il 15enne, il più giovane positivo che ha necessitato del ricovero in Irpinia, pareva fosse asintomatico come il padre e il fratello fino a che, all’improvviso ha accusato una certa difficoltà nel respirare, sintomo che è comparso accompagnato da una tosse intensa.

Il giovane è stato quindi ricoverato presso l’area adibita per il Covid dell’ospedale Moscati di Avellino, mentre la famiglia ha proseguito con l’isolamento domiciliare in quanto asintomatica. La stessa sorte è poi capitata alla madre del 15enne: da sembrare asintomatica all’aver manifestato i primi sintomi fino al ricovero nell’area Covid. La donna è stata ricoverata presso il primo piano all’interno di Palazzina Alpi, la stessa in cui si trova il figlio, l’area adibita a reparto Covid per Avellino.

I due si trovano in camere diverse anche se nello stesso edificio.