Covid, 18enne con polmonite ricoverato: “Un caso raro”

Il primario di Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta ha sottolineato: “Non avevamo mai visto un ragazzo così giovane con questo quadro clinico“. Lo stato di salute del 18enne siciliano, Giovanni Mazzola, ricoverato per Coronavirus è grave. Il giovane 18enne di Mazzarino, un comune del libero consorzio di Caltanissetta, è stato messo in isolamento domiciliare perché positivo al Covid fino a che le sue condizioni di salute non sono peggiorate e la gravità dei sintomi ha reso necessario il ricovero presso il reparto Covid nell’ospedale di Caltanissetta.

In ospedale la diagnosi: una polmonite interstiziale bilaterale accompagnata da un’ insufficienza respiratoria acuta.

In merito allo stato di avanzamento dei sintomi da Coronavirus del giovane 18enne, il primario ha sottolineato che: “Fino ad oggi tra i pazienti Covid non avevamo mai visto un ragazzo così giovane con questo quadro clinico. Quindi si tratta sicuramente di un caso raro”. Giovanni Mazzola “attualmente manifesta insufficienza respiratoria, è in ossigenoterapia con la mascherina”.