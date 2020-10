Un focolaio di coronavirus è emerso all'interno del reparto di cardiologia dell'ospedale Sacco di Milano: una ventina i contagi tra il personale.

Un focolaio di coronavirus è stato riscontrato nelle ultime ore all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Sacco di Milano, dopo che la scorsa settimana un’operatrice sanitaria aveva manifestato leggeri sintomi dell’infezione ed era risultata successivamente positiva al Covid-19.

Al momento sono circa una ventina i contagi tra medici e infermieri della struttura, emersi dopo una serie di controlli a tappeto svolti al fine di circoscrivere il più possibile il cluster.



Focolaio all’ospedale Sacco di Milano

Nel frattempo, il reparto di cardiologia è stato evacuato e i pazienti ivi ricoverati sono stati trasferiti in altra sede per consentire le operazioni di sanificazione. I controlli all’interno dell’ospedale erano partiti da qualche giorno, subito dopo la positività riscontrata la scorsa settimana in un’infermiera che aveva presentato blandi sintomi del contagio da coronavirus.

La notizia del focolaio all’ospedale Sacco di Milano è emersa poche ore dopo l’avvenuta firma dell’ordinanza con cui viene disposto il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5, al fine di contenere la curva dei contagi che negli ultimi giorni è drasticamente aumentata toccando livelli mai raggiunti neanche durante la prima fase dell’epidemia.

Proprio la scorsa settimana, l’ospedale Sacco di Milano era stato riconvertito in Covid center assieme al Fatebenefratelli al fine di poter gestire al meglio l’elevato numero di nuovi positivi registrati nella città metropolitana.