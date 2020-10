Un uomo di origini iraniane ha ucciso a colpi di pistola il suo datore di lavoro in provincia di Roma, per poi tentare di togliersi la vita.

Tragedia a Formello, in provincia di Roma, dove un uomo di origini iraniane di 47 anni ha ucciso a colpi di pistola il suo datore di lavoro 58enne, tentando successivamente di togliersi la vita senza però riuscirci. Al momento l’uomo è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, piantonato dagli uomini dei Carabinieri che stanno attualmente cercando di ricostruire il movente che ha portato il 47enne a compiere qusto gesto estremo.

Omicidio a Formello, uccide il datore di lavoro

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta nella serata del 20 ottobre presso l’ufficio di una ditta di autonoleggio in via Santa Cornelia, dove l’uomo avrebbe fatto irruzione aprendo il fuoco contro il proprio datore di lavoro, quest’ultimo nato negli Stati Uniti ma anch’esso di origini iraniane. Successivamente il 47enne si sarebbe puntato l’arma alla tempia nel tentativo di suicidarsi, non riuscendo però non suo intento finale.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori e gli uomini dei Carabinieri, allertati da alcuni passanti che avevano udito i colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno in seguito rinvenuto e sequestrato l’arma utilizzata per l’omicidio, mentre il 47enne iraniano è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Sant’Andrea della Capitale, dove rimane ricoverato in gravissime condizioni.

Secondo le informazioni finora raccolte, sembrerebbe che alla base del gesto ci siano stati dei dissidi lavorativi legati a questioni economiche. Sul caso sono comunque in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari della compagnia Roma Cassia.