Avventura da record per una Lamborghini della Polizia che in 3 ore è riuscita a raggiungere Roma da Padova per un trasporto di organi urgente.

Trasporto di organi da record per la Polizia di Stato di Padova che grazie alla velocità della loro Lamborghini Huracan è riuscita a raggiungere Roma in 3 ore. L’auto super veloce ha viaggiato a 230 chilometri/orari in autostrada ed è arrivata all’ospedale Gemelli dove la attendevano i medici che avrebbero compiuto il trapianto.

Trasporto organi d’urgenza: la polizia sfreccia in lamborghini

L’organo è partito sfrecciando sulla sua Lamborghini martedì 20 ottobre, dall’ospedale civile di Padova. L’automobile di cui è dotata da Polizia di Stato è spesso utilizzata per situazioni estreme, come quella accaduta proprio a Padova. Per questo motivo, la Lamborghini Huracan è equipaggiata per svolgere attività salvavita. In particolare, nel bagagliaio anteriore è presente l’attrezzatura che permette di conservare gli organi da trapiantare.

All’interno della vettura è incluso anche un defibrillatore in caso di intervento d’urgenza sulle persone.