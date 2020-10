Covid, il nuovo modulo dell’autocertificazione in Lombardia

In Lombardia torna il modulo di autocertificazione da usare negli orari del coprifuoco covid.

II Lombardia, a partire da oggi 22 ottobre, scatta il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino per cercare di dare un’inversione netta alla diffusione del covid nel territorio. Solo nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati infatti 4.125.

È necessario intervenire e con il lockdown notturno torna anche il modulo di autocertificazione che fu grande protagonista durante i mesi della chiusura primaverile. Quest’ultima anche in questo caso servirà per giustificare spostamenti negli orari indicati per motivi di lavoro, salute o comprovata necessità.

Covid, il modulo autocertificazione in Lombardia

Nel modulo dell’autocertificazione si legge: “il soggetto dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni disposte con provvedimento del Ministero della Salute e del presidente della Regione Lombardia con ordinanaza 21.10.202 in vigore dal 22 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020”.

Così come avveniva anche durante il lockdown, non è necessario che il cittadino porti sempre con se il modulo in quanto questo potrà essergli fornito dalle forze dell’ordine al momento del controllo.

Qualora però i cittadini desiderassero velocizzare un eventuale controllo e possibile precopilarla a casa.

Coprifuoco in Campania e nel Lazio

Anche la Campania e il Lazio ricorreranno ad un coprifuoco come la Lombardia per cercare di contenere la diffusione del virus. Nella Regione della Capitale a cambiare sarà però gli orari in quanto l’attacco alla movida partirà un’ora dopo imponendo dunque a tutti di tornare a casa entro le 24.

La misura rappresenta anche un modo per poter permettere alle attività di svolgere una parte del proprio lavoro.