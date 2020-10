Covid-19, Torretta diventa zona rossa: è la quinta in Sicilia

A Torretta, comune in provincia di Palermo, nell'ultima settimana erano stati registrati 70 casi di positività al Covid-19.

I casi di positività al Covid-19 in Sicilia continuano ad aumentare. Giovedì 22 ottobre nell’isola è stato registrato un incremento nel numero di persone positive di ben 796 unità. Le persone ricoverate sono 29 in più rispetto a ieri e ulteriori 6 posti nel reparto di terapia intensiva sono stati occupati.

I nuovi morti, invece, sono 8. I dati sono allarmanti e, per questa ragione, la Regione sta attuando dei provvedimenti. Un nuovo comune è stato infatti dichiarato zona rossa. Si tratta di Torretta, in provincia di Palermo.

Torretta è zona rossa

Torretta è il quinto comune in Sicilia ad essere attualmente zona rossa. Gli altri quattro sono Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre), Mezzojuso nel Palermitano (fino al 24 ottobre), Galati Mamertino in provincia di Messina (fino 25 ottobre) e Randazzo nel Catanese (fino al 26 ottobre).

La Commissione Straordinaria di Torretta ha annunciato, attraverso un comunicato, che al fine di contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19 in corso, nell’intero territorio comunale, scatterà la cosiddetta “zona rossa“. Nel paesino si avrà dunque il divieto di circolare sia a piedi sia con mezzi pubblici o privati. Le scuole resteranno chiuse. Per i lavoratori, ove possibile, sarà preferito lo smart working. Lo ha deciso il Presidente della Regione, Nello Musumeci, d’intesa con l’Assessore Regionale alla Salute.

L’ordinanza, firmata nel tardo pomeriggio di giovedì 22 ottobre, avrà decorrenza dalle ore 14.00 di venerdì 23 ottobre e avrà efficacia fino alle 24.00 di venerdì 30 ottobre.

Il comune in provincia di Palermo, che conta poco più di 4 mila abitanti, in questa settimana aveva registrato oltre 70 contagi. Un vero e proprio focolaio che ha reso necessaria la chiusura.