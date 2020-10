Un carabiniere di 46 anni è morto in un incidente sulla statale 131: la vettura su cui stava viaggiando ha impattato contro un mezzo pesante.

Tragedia sulla strada statale 131, dove nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2020 si è verificato un incidente stradale che è costato la vita ad un carabiniere. L’auto su cui viaggiava si è scontrata con un camion che si stava immettendo nella carreggiata.

Incidente sulla statale 131

L’episodio si è verificato all’altezza del comune di Paulilatino al chilometro 120. Giuseppe Carta, un carabiniere di 46 anni di Cagliari e padre di tre figli, stava viaggiando a bordo della Alfa 137 in direzione del capoluogo sardo. Per cause ancora da accertare, la sua vettura si è schiantata con un mezzo pesante che, giungendo da una strada secondaria, si stava immettendo sulla Carlo Felice.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che viaggiava a bordo dell’auto come passeggero.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante il violento impatto avvenuto proprio sulla fiancata destra tanto da non avergli lasciato scampo. Il conducente, Gianluca Danza di 29 anni, è invece rimasto gravemente ferito e trasportato con l’elisoccorso in coma all’ospedale di Sassari. Le sue condizioni sarebbero molto critiche.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Andranno infatti accertate eventuali responsabilità per capire chi è stato a causare lo schianto. Le forze dell’ordine hanno anche chiuso al traffico il punto interessato dal sinistro, cosa che ha causato forti rallentamenti.