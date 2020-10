Dopo l'aumento di contagi e ricoveri, in Sardegna potrebbe esserci un nuovo lockdown di due settimane: si attende il provvedimento.

Come annunciato mercoledì 21 ottobre, il governatore della Sardegna Christian Solinas sembrerebbe intenzionato a istituire un nuovo lockdown regionale di due settimane. É quanto emerso da una conferenza dei capigruppo aperta ai presidenti dell’opposizione. Negli stessi minuti anche il Veneto, dopo aver registrato oltre 1.300 casi nella notte, ha annunciato nuove restrizioni.

Sardegna verso secondo lockdown

L’ordinanza dovrebbe giungere nel gito di ventiquattro o al massimo quarantotto ore. Dopo l’aumento dei casi positivi che sta facendo andare il tilt le strutture ospedaliere, l’idea di Solinas è infatti quella di istituire chiusure generalizzate di quindici giorni per le principali attività, serrando contestualmente porti e aeroporti in modo da limitare la circolazione delle persone.

In tal caso i cittadini potranno entrare e uscire dall’isola soltanto per motivi di salute, lavoro o urgente necessità come successo a marzo e aprile.

Si tratta di uno “Stop and go” resosi necessario dopo la moltiplicazione esponenziale delle catene di contagio. “Troppi hanno abbassato la guardia e stanno sottovalutando la portata del fenomeno. Il semplice appello al buon senso ed alla responsabilità nell’osservanza delle buone pratiche sembrano non essere sufficienti“, ha affermato.

Durante la conferenza dei capigruppo l’esponente leghista ha affermato di essere disponibile a convocare un vertice con il Comitato tecnico-scientifico prima di firmare il drastico provvedimento.

Il Presidente ha comunque assicurato di approntare, insieme al lockdown, una serie di misure economiche di supporto che sostengano le perdite derivanti dalla sospensione temporanea delle attività.