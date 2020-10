Arrestato Don Marino Genova: è a Rebibbia per abusi su minori

Don Marino Genova finisce in carcere: arrestato per gli abusi su Giada Vitale, sconterà la pena a Rebibbia.

È stato arrestato in esecuzione della sentenza definitiva Don Marino Genova, il prete di Portocannone che abusò sessualmente di una tredicenne, Giada Vitale. Il sacerdote sconterà la sua pena di 4 anni e 10 mesi nel carcere romano di Rebibbia. I fatti alla base del processo risalgono al 2009, a quando, come detto, la parrocchiana vittima di violenze aveva solo 13 anni e frequentava la chiesa di Don Marino, luogo degli abusi andati avanti per ben 4 anni.

Va ricordato che al prete sono stati contestati solo gli atti compiuti fino al 14esimo anno di età della vittima. Da quel momento infatti la Vitale può essere considerata consenziente e si è ritenuto che i contatti avvenissero all’interno di una relazione. È questo il motivo che ha spinto la magistratura ad archiviare il secondo fascicolo sulla vicenda e, di contro, spinto Stefania Ascari, parlamentare del Movimento 5 Stelle, a presentare un’interrogazione parlamentare.

Un commento agli ultimi sviluppi è stato fornito dalla stessa Giada Vitale che al Tgr ha detto: “Non si è mai contenti quando una persona va in carcere. Non avevo desiderio di vendetta ma di giustizia. È stato un fatto talmente doloroso che ha devastato la mia esistenza al punto che nulla mi rende più felice. Ma è giusto cosi – conclude – che paghi per quanto ha fatto, ma ha sbagliato ancor di più chi nella diocesi e nella magistratura lo ha protetto”.