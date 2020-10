Benevento, denuncia sindaco: “La Asl ha perso i tamponi effettuati”

La denuncia del sindaco di Benevento contro la Asl, che avrebbe perso i tamponi fatti nove giorni fa.

Il sindaco di Benevento ha denunciato pubblicamente su Facebook un grave fatto accaduto in questi giorni. L’Asl di Benevento ha smarrito i tamponi che sono stati effettuati nei giorni scorsi da alcuni cittadini di Colle Sannita. Michele Iapozzuto, sindaco della città, ha deciso di pubblicare un video sul suo profilo, in cui ha voluto raccontare la vicenda.

La denuncia del sindaco di Benevento

“Sembra assurdo dirlo ma è così” ha spiegato Iapozutto, precisando che questa assurda comunicazione è arrivata proprio dalla Asl. I tamponi effettuati a diversi cittadini nei nove giorni precedenti sono andati persi. Nel video il primo cittadino ha riassunto la situazione nel suo comune, facendo riferimento a ciò che è accaduto nel liceo scientifico locale, dove si pensava che alcuni alunni avessero avuto contatti con delle persone positive al Coronavirus.

“Queste persone avevano effettuato il tampone circa nove giorni fa alla Asl e la Asl ieri mattina ci ha comunicato che i tamponi, sembra assurdo dirlo, sono stati smarriti. Queste persone sono andate stamattina e a rifare i tamponi e siamo in attesa del responso. Nel frattempo il governatore De Luca ha chiuso le scuole quindi sotto questo aspetto siamo protetti affinché il virus non si diffonda nell’ambito scolastico” ha spiegato il sindaco.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il caso segnalato dal sindaco Michele Iapozzuto non sarebbe l’unico disagio a Benevento. Stanno arrivando delle notizie di ritardi nella consegna dei risultati dei tamponi che sono stati effettuati anche in altri centri della provincia. In Campania in una sola giornata sono stati registrati 1.760 nuovi casi di positività a fronte di 13.878 tamponi, come è stato comunicato dall’Unità di Crisi Regionale.

Ad Arzano, alla periferia di Napoli, è stata istituita una zona rossa dopo il forte aumento dei contagi.