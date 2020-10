Era sceso dal suo mezzo in seguito a un probabile guasto, ma è rimasto travolto da un furgone: ha perso entrambi gli arti inferiori.

Un camionista a bordo di un mezzo pesante era probabilmente rimasto appiedato a causa di un guasto che sarebbe avvenuto presso l’autostrada A19, in direzione Palermo, per la precisione tra Catania e Motta al km 186. L’uomo era sceso dall’abitacolo e, investito improvvisamente da un furgone, ha perso entrambe le gambe.

A causa di quanto accaduto, la polizia stradale di Catania ed Enna ha dovuto necessariamente chiudere la strada al transito dell’autostrada permettendo l’atterraggio dell’elisoccorso e facendo scendere il personale sanitario che ha prestato soccorso alla vittima sul posto prima di trasportarla in ospedale. L’episodio è accaduto nella giornata del 23 ottobre 2020. Al momento pare che i veicoli possano solamente transitare sulla corsia di sorpasso.

L’incidente è accaduto nei pressi di Motta sulla A19 Palermo Catania. Tutto è iniziato quando un camionista si è fermato al km 186 tra Catania e Motta in direzione Palermo a causa di un guasto al suo mezzo. L’uomo, scendendo dal mezzo, si è trovato travolto da un furgone. Nell’impatto lo sventurato ha perso entrambe le gambe. A causa delle gravi condizioni della vittima è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Tramite una nota, Anas ha comunicato che “la strada statale Ss29 ‘Variante di Carcare e Collina Vispa’ è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al chilometro 4,480, nel territorio comunale di Altare in provincia di Savona”. A causa di ciò “il traffico veicolare viene deviato, con indicazioni sul posto, lungo la strada provinciale 29. Sul posto squadre Anas e Forze dell’Ordine per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile”.

Secondo quanto è stato reso noto sembra che un uomo alla guida di un autoarticolato, intorno alle 10:40 del 23 ottobre, abbia perso il controllo del suo mezzo, forse a causa dell’asfalto viscido. Si è dunque verificato uno scontro con un camion. Durante l’impatto, l’autista è andato a incastrarsi tra le lamiere. Lo sventurato è stato estratto dopo gli opportuni soccorsi. Dopo l’incidente, il guidatore ha riportato una frattura a una gamba e ulteriori ferite.

Come informa IVG.it dovrebbe essere stato trasportato presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.