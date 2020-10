Coprifuoco a Roma, multe e piazze transennate dalle 21

A Roma il coprifuoco si serve di multe e transenne per far rispettare ai residenti le nuove restrizioni anti Covid. Dalle 21 niente assembramenti.

Scatta il coprifuoco a Roma, con multe salate e transenne predisposte nelle aree di maggior affluenza serale. Dalle ore 21 infatti non ci si può recare in alcune zone della Capitale, sbarrate Campo de’ Fiori e i gradoni sotto la statua di Giordano Bruno.

Stesso discorso per la scalinata di piazza Trilussa a Trastevere, la fontana di piazza Madonna de’ Monti, le sedute della passeggiata pedonale del Pigneto. Infine, via Pesaro, dove si trovano numerosissimi ristoranti e bistrot ma anche spacciatori e delinquenti.

Coprifuoco a Roma, le misure

Le vie e le piazze più frequentate dalla movida di Roma vengono così transennate, durante un coprifuoco valido fino al 13 novembre e che prevede lo stop alla circolazione dalle 21 alle 24. Queste le norme di contenimento Covid all’interno di un’ordinanza firmata il 22 ottobre 2020 dal sindaco Virginia Raggi. Dove camminare, quindi? Solo nei corridoi indicati dalle forze dell’ordine in presidio, per raggiungere pub e ristoranti oppure la propria abitazione.

Multe per il coprifuoco

Le multe previste per i trasgressori sono salatissime, si va dai 300 ai 1.000 euro. “Ci siamo confrontati a lungo con le forze dell’ordine e Roma Capitale negli ultimi giorni e il nostro fine è quello di evitare affollamenti, ma senza militarizzare la città e scoraggiare i commercianti”, ha detto il prefetto Matteo Piantedosi, “Le sanzioni? Il nostro lavoro non è finalizzato a quello. Ma, se serviranno, non mancheranno.

Confidiamo nella partecipazione dei cittadini, scommettiamo anche sui ragazzi. Riteniamo di aver preso misure adeguate. Ora speriamo di avere buoni messaggi dai romani”.