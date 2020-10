Tamponi a tappeto per tutto il personale che lavora nelle cucine del Quirinale e al Presidente Mattarella: uno chef è risultato positivo al Coronavirus.

Sono scattate tutte le procedure di tracciamento e controllo con conseguenti tamponi dopo la notizia, fornita in esclusiva da Il Foglio, della positività al Coronavirus dello chef del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. Secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe risultato positivo una decina di giorni fa e non appena lo si è saputo le cucine del Quirinale, nelle quali vengono solitamente preparati i pasti per Mattarella, sono state immediatamente sanificate.

Positivo al Covid chef di Mattarella al Quirinale

Parallelamente è stato avviato il protocollo sanitario che prevede controlli e verifiche nel rispetto delle norme anti Covid. I tamponi sono stati fatti a tutto il personale che lavora nelle cucine, a chi è entrato in contatto con il cuoco e allo stesso Presidente Mattarella. Inizialmente sono risultati tutti negativi ma nella giornata di oggi due addetti alle cucine sono risultati positive. Il Quirinale, che ha confermato la notizia, ha sottolineato che Mattarella sta bene e non si trova in isolamento.

Leggeri sintomi per lo chef positivo, che comunque si trova in buone condizioni. Nelle ultime ore Mattarella ha annullato la visita a Brescia in occasione dell’organizzazione dell’anno accademico all’Università di Brescia e gli altri impegni in agenda.