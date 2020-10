Incidente a Cerreto d’Esi, schianto tra auto e moto: morto un centauro

Mario Novelli è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Cerreto d'Esi: l'auto che tentava di sorpassare l'ha urtato violentemente.

Tragedia a Cerreto d’Esi, comune in provincia di Ancona, dove nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 61 anni. A non lasciargli scampo è stato lo scontro con un’auto che stava tentando di sorpassare.

Incidente a Cerreto d’Esi

L’episodio si è verificato intorno alle 16:30 sulla strada provinciale delle Serre in direzione Fabriano. Il centauro, poi identificato in Marco Novelli, stava percorrendo il tratto in salita quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato il sorpasso di una vettura. Contemporaneamente però questa è svoltata a sinistra colpendo la moto, una Ktm Enduro, e scaraventandola fuori strada di svariati metri.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le ferite riportate nel violento impatto si sono infatti rivelate troppo gravi tali da rendere inutile qualsiasi tentativo di rianimazione. Illeso invece il conducente della vettura, una Opel Crossland, a cui l’incidente non ha causato particolari conseguenze se non un inevitabile choc. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso il tratto di strada interessato prima di averlo messo in sicurezza.

Mario era molto noto nell’ambiente dell’Enduro marchigiano tanto che organizzata gare per l’Uisp. Conosciuto nel suo paese di residenza, Jesi, col soprannome di Panda, e impiegato alla Farma Centor, lascia la moglie.