Maltempo da lunedì 26 ottobre: in arrivo ondata di nubifragi e neve

Dal 26 ottobre l'Italia verrà investita da una breve ma intensa perturbazione che porterà maltempo, piogge e nubifragi.

Dopo un weekend già caratterizzato dal maltempo (sabato sarà la giornata peggiore), il meteo previsto per la settimana successiva segna un ulteriore peggioramento delle condizioni: da lunedì 26 ottobre 2020 l’Italia sarà infatti interessata da nubifragi, piogge intense e, per i rilievi più alti, neve.

Maltempo dal 26 ottobre 2020

A causarne l’arrivo sulla nostra penisola di un rapido ma intenso ciclone di origine islandese. L’aria fredda alimentata provocherà infatti un abbassamento delle temperature facendo sì che sulle Alpi al di sopra dei 1.200 metri potrà cadere la neve. Inizialmente il maltempo impatterà sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna per poi spostarsi prima al centro (specie su Toscana e Lazio) e infine al meridione.

Per quanto riguarda in dettaglio i singoli giorni, lunedì 26 i territori settentrionali saranno colpiti da precipitazioni abbondanti o violente sotto forma di nubifragio. Qualche schiarita resisterà invece sulle regioni del medio-basso Adriatico e all’estremo Sud. Nella giornata di martedì 27 ottobre l’intensa perturbazione si concentrerà soprattutto sul centro-sud, portando anche qui piogge forti e temporali.

Una residua instabilità riguarderà anche l’Appennino settentrionale, ma in un contesto di graduale miglioramento che sarà più deciso soprattutto al Nord-Ovest.

Quanto alle temperature, non subiranno particolari cali se non durante le piogge. Anche mercoledì 28 ottobre dovrebbe essere ancora caratterizzato da rovesci ma in misura minore rispetto ai due giorni precedenti.