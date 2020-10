Il funerale di Fedora Guerrieri, ostetrica morta a 87 anni di Covid, è andato in diretta Facebook

Il funerale di Fedora Guerrieri, che tutti conoscevano come Mirella, l’ostetrica morta a 87 anni con il Covid, è andato in diretta Facebook. Questo ha permesso a decine di persone di essere presenti, seppur virtualmente, all’ultimo saluto. Una “mamma di scorta”, come amava definirsi l’anziana donna, che ha fatto nascere 4.500 bambini nel comprensorio.

La donna ha lavorato per 58 anni tra ospedale e libera professione. In tutto questo tempo ha offerto il suo aiuto alle donne in gravidanza, poi durante il parto e quindi nei primi passi da mamme.

Funerale dell’ostetrica in diretta su Facebook

Il figlio della donna, Stefano Giorgetti, ha deciso, per permettere a tutti di rivolgere l’ultimo saluto alla madre, di “abbattere” i muri della collegiata di San Lorenzo Martire a Santa Croce sull’Arno.

Così ha permesso di far assistere più persone possibile al funerale. “La capienza della chiesa sarà limitata ma comunque accessibile. Vista la problematica Covid-19 e per dare la possibilità a tutti coloro che avrebbero desiderato salutarla abbiamo pensato di fare anche una diretta su Facebook”.

“In questi giorni – ha detto il parroco don Donato Agostinelli nella sua omelia – ho sentito tutta la gratitudine della nostra comunità verso Mirella.

Chi ha avuto modo di conoscerla a fondo, ha potuto apprezzare come aveva messo a frutto i talenti che Dio le aveva dato. Mirella ha teso le mani a 4.500 bambini, per prenderli e immetterli nella vita”.