Tragico incidente a cavallo: è morta Angelica Pitò, aveva 21 anni

Un brutto incidente a cavallo in cui è morta Angelica Pitò, una giovane siciliana di 21 anni

Una ragazza di 21 anni è morta per una caduta dal cavallo. Una tragedia che ha colpito Partinico, comune in provincia di Palermo, in Sicilia. La ragazza, Angelica Pitò è stata subito trasferita con l’elisoccorso in ospedale ma era in condizioni tropo gravi e non ce l’ha fatta.

Incidente a cavallo, morta a 21 anni Angelica Pitò

Una terribile caduta quella avvenuta ad Angelica Pitò nella zona tra Alcamo e Partinico, nella contrada Fondachelli. La giovane nonostante sia stata subito soccorsa e trasferita di urgenza presso l’ospedale con l’elisoccorso, è morta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Civico. Angelica stava cavalcando sulla strada. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la ragazza sia scivolata dalla sella e che cadendo abbia sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini.

Muore Angelica Pitò: il dolore degli amici sui social

Tantissimi i commenti sulla tragica morte di Angelica su Facebook:

“Ragazzi sono in shock ho avuto una brutta notizia…. Purtroppo Angelica Pitò non c è più…. Una ragazza sempre sorridente piena di vita …Sei stata una mia degna avversaria sui ring sempre umile e corretta….e forse l unica vera che mi parlava aldilà delle esposizioni….

Abbiamo condiviso tanto e ci sentivamo sempre…. Ancora non posso crederci… Una ragazza così giovane…con un cuore così grande… che amava il suo ragazzo…. e la sua famiglia e i suoi cani più di ogni cosa…😭😭😭😭😭😭😭😭TI VOGLIO BENE PER SEMPRE ANGELICA NON TI DIMENTICHERÒ MAI ❤❤❤❤MARCO”

“È con il cuore in gola che oggi dico addio a questa splendida ragazza, conosciuta per una passione che ci accomunava ❤ Mi rifiuto di credere che sia tutto vero; non ci siamo mai viste di persona ma abbiamo parlato tante volte qui su FB, ci siamo confrontate in privato.

Eri una ragazza dolcissima e piena di allegria, facevi tutto con passione, amavi i tuoi animali ed è grazie a loro che ci siamo conosciute. SHADY è lassù che ti aspetta 🌈”.

“Che triste notizia come si fà a morire cosi giovani ti ha ucciso il tuo amore che tanto amavi la passione per i cavalli. Mi kiamavi sempre per le tue feste. Sono davvero scioccato per questa notizia. Rip. In pace Angelica Pitò”.

“Ti voglio ricordare così, fiera di ciò che facevi, orgogliosa dei tuoi successi e di tutto ciò che avevo conquistato da sola con le tue sole forze a dispetto di tutto. Mi avevi chiamato da poco dicendomi che adesso che avevi la patente mi saresti venuta a trovare, ti sto vendendo a trovare io piccolo angelo ma non avrei mai voluto che fosse questo il frangente. Ti volevo e continuo a volerti bene, la tua prematura scomparsa mi ha sconvolto. Angelica Pitò non voglio crederci che non potrò più sentire la tua dolce voce genuina e il tuo sorriso, non riesco a crederci”.