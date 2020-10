Una donna di 38 anni è morta in un incidente in Corso Trieste a Roma: mentre viaggiava a bordo del suo scooter si è scontrata con un'altra moto.

Tragedia a Roma, dove nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre 2020 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita Serena Greco (38 anni): mentre viaggiava a bordo del suo scooter si è scontrata con un’altra moto per poi morire poco dopo lo schianto.

Incidente a Roma tra due scooter

L’episodio si è verificato intorno alle 16 in in Corso Trieste all’angolo di via Nomentana, un tratto considerato molto pericoloso e già teatro di diversi scontri. La dinamica del sinistro è ancora in via di ricostruzione, ma secondo i primi accertamenti ha coinvolto due motociclette, un’auto bianca e un furgoncino. A causare lo scontro sarebbe però stata una seconda auto che si è poi allontanata senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso ai feriti.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118, che hanno da subito giudicato gravi le condizioni di Serena, trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I. Purtroppo è deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo. Accanto a lei il marito, che poco prima aveva chiamato assicurando che sarebbe arrivata presto a casa e che invece è accorso sulla scena preoccupato dal suo non ritorno.

L’altro motociclista si trova invece ricoverato in prognosi riservata. Intanto gli agenti del Gruppo Parioli hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ascoltato i testimoni presenti sulla scena. Sarebbero stati loro a riferire di aver visto un’auto allontanarsi, dettaglio che potrà essere confermato dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.