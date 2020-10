Un medico: “Al Regina Margherita sempre più bambini positivi, è grave”

Un medico del Regina Margherita: "tantissimi i bambini positivi e malati, siamo in difficoltà"

Ospite alla trasmissione “The Breakfast Club” di Radio Capital, il medico coordinatore reparto rianimazione del Regina Margherita di Torino, Massimiliano Spiccia, racconta che il virus sta toccando fasce di età sinora mai contagiate: “Sempre più bambini e neonati positivi al Covid.

In primavera pensavamo che i più piccoli fossero immuni invece ora ricoveriamo per problemi respiratori anche bambini di pochi mesi”.

Un medico: “Al Regina Margherita sempre più bambini positivi”

“I bambini hanno i sintomi da Covid che si riscontrano tra gli adulti. I piccoli malati vengono aiutati con una ventilazione assistita e anche con una depurazione del sangue. La situazione è molto più drammatica di quella di marzo. Siamo in difficoltà”. Queste le parole di Massimiliano Spiccia, che ci tiene a specificare: “La situazione è brutta, è peggiorata tantissimi rispetto alla primavera scorsa, parlo sopratutto in ambito pediatrico dove, contrariamente a quello che succedeva nei mesi caldi di marzo, aprile, maggio con praticamente zero casi perché sembrava che l’età pediatrica non fosse toccata dal virus, siamo in una situazione di difficoltà.

Abbiamo tantissimi bambini positivi e molti bambini malati.”

Il medico si riferisce ad una malattia, quella nei bambini mollo piccoli, conclamata e prosegue: “Conclamata, esatto si, e con tutte le conseguenza legate alle patologie di questo tipo diventa un segnale importante, su un bambino di 20 mesi e di 24 mesi.” I bambini hanno “sintomi respiratori importanti, tanto appunto da dove essere messi “in ventilazione assistita “ma proprio con una depurazione del sangue”.