Napoli, vaga in autostrada e colpisce con un bastone un poliziotto

Un uomo di 28 anni originario del Mali con precedenti penali, colpisce un poliziotto alla testa con un bastone durante un controllo.

Ora concitate a Napoli per le forze dell’ordine visti gli scontri della scorsa notte e quanto avvenuto ancor prima in autostrada quando un uomo ha colpito alla testa un poliziotto con un bastone. L’episodio è avvenuto all’altezza del Ramo Capodichino e a compiere il gesto è stata un uomo che vagava senza una meta a piedi sulla carreggiata.

L’intervento della Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord deve aver innersito l’uomo che ha reagito in malo modo, sfrerrando una bastonata in testa ad un agente.

Napoli, colpisce con un bastone un poliziotto

Dopo l’aggressione il viandante, un uomo di 28 anni origiario del Mali e con precedenti, ha provato a scappare, ma la sua fuga è stata bloccata sul nascere dalle forze dell’ordine che lo hanno arrestato.

L’accusa è quella di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo delle forze dell’ordine colpito dalla bastonata in testa è stata trasportato in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso e verificare naturalmente se il colpo ricevuto non avesse creato dei pericolosi ematomi. Le sue condizioni sarebbero buone e al momento stabili.

Napoli, la rivolta nelle strade

Come si diceva in apertura sono state ore molto concitate per gli agenti di polizia di Napoli.

Seppur due eventi scorporati, l’aggressione in autostrada e la manifestazione violenta contro le misure del coronavirus, sono fenomeni accumunati da una forte tensione sociale di cui spesso le prime vittime sono coloro che hanno il compito di garantire la sicurezza dei cittadini.