Santo Stefano di Sessanio, Comune Abruzzese, ha avuto una grande idea per ripopolarsi

Grande idea del Comune Abruzzese Santo Stefano di Sessanio per ripopolare il Paese: una casa in affitto a un prezzo simbolico e alcune decine di migliaia di euro alle persone che vogliono trasferirsi in paese e avviare un’attività. Il bando è rivolto a persone tra i 18 e i 40 anni.

Il borgo, che dalle immagini sembra uscito da una favola, si trova alle falde del Gran Sasso, nell’Aquilano. Il caso è finito addirittura sulla sulla Cnn, che ricorda come il paesino sia abitato da appena 115 persone, solo 20 delle quali con meno di 13 anni.

Ripopolamento di Santo Stefano di Sessanio

“Sapete già come funziona: l’idilliaco villaggio collinare in Italia con una popolazione che invecchia vuole nuova linfa – scrive il network americano nell’edizione Travel -.

Normalmente, il passo successivo è vendere case abbandonate per un euro. Ora arriva un affare ancora migliore. Santo Stefano di Sessanio, borgo medievale fortificato in Abruzzo, si offre di pagare le persone disposte a trasferirsi e avviare un’attività lì, e le sosterrà dando loro anche un posto in cui vivere”. “Le remote città rurali italiane, soprattutto nelle regioni montuose e nel sud del Paese, hanno subito un esodo di residenti dalla fine della seconda guerra mondiale”, ricorda la Cnn, che aggiunge: “la pandemia del Covid-19, con il passaggio al lavoro a distanza, ha visto un rinnovato interesse per gli italiani che si trasferiscono in zone rurali“.

L’articolo è firmato da Julia Buckley. La giornalista ricorda che i candidati devono avere un’età tra i 18 e i 40 anni, devono essere residenti in Italia, ma non nei dintorni di Santo Stefano, o cittadini europei. Nel caso di cittadini italiani, si deve provenire da una località con più di duemila abitanti: “Non vogliono combattere la perdita di popolazione allontanando residenti da altre piccole comunità”.

“Quindi che tipo di vita attende coloro che si muovono? – si chiede la Cnn in conclusione del pezzo -. La città più vicina è L’Aquila, a mezz’ora di distanza. Capoluogo abruzzese, è stata devastata dal terremoto del 2009 ed è ancora in fase di ricostruzione. Roma è a circa due ore di distanza e la favolosa costa adriatica è a 90 minuti di auto. Pronti a partirei? I dettagli completi e il modulo di domanda sono sul sito web del consiglio.

La scadenza è il 15 novembre”.