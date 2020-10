Auto piomba ad alta velocità su una piazza: quattro feriti, una è incinta

Una donna incinta è rimasta gravemente ferita da un'auto piombata in una piazza a Genova: altre tre persone travolte.

Attimi di panico nella sera di sabato 24 ottobre a Genova. Un’auto, nel quartiere di Quezzi, è piombata in piazzetta Pedegoli travolgendo un gruppetto di giovani che stavano chiacchierando. L’autista è fuggito, ma è stato poco dopo identificato e raggiunto dalle forze dell’ordine.

Non sarebbe la prima volta che guida ad alta velocità.

La dinamica dell’incidente

Il giovane, alla guida di una Bmw, ha invaso ad alta velocità piazzetta Pedegoli, dove si trovava un gruppo di ragazzi, travolgendolo in modo violento. Nello scontro ha urtato anche uno scooter, che ha preso fuoco. Alcuni residenti sono scesi in strada per spegnere le fiamme e hanno allertato i soccorsi.

Le due ragazze del gruppo travolto, di 16 e 17 anni, sono rimaste gravemente ferite.

Una delle due è anche incinta. Adesso sono ricoverate al Villa Scassi e al San Martino e una di loro rischia di perdere una gamba.

Intanto l’autista è fuggito, ma a causa dell’impatto ha perso la targa. Le autorità sono riuscite a individuarlo e rintracciarlo. La sua Bmw era posteggiata sotto casa e il ragazzo aveva ancora le chiavi in tasca. Ora è in stato di fermo.