Una scossa di terremoto è stata registrata da Ingv in Svizzera ed avvertita in provincia di Sondrio dalla popolazione. I dettagli

La terra trema nel nord Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter è sta segnalata da Ingv con epicentro localizzato a Glarus Sud, in Svizzera, ed ipocentro a soli 1.6 Km di profondità: un sisma estremamente superficiale, che per questo è stato nettamente percepito dalla popolazione.

Il terremoto è avvenuto alle 20.35. Le prime segnalazioni dei cittadini che hanno sentito il movimento tellurico sono arrivate su Twitter: proprio in virtù del fatto che molte arrivavano dalla zona di Sondrio si pensava che l’epicentro fosse localizzato nel nord Italia.

Terremoto Svizzera, avvertita scossa M 4.2

Al terremoto principale, avvenuto in Svizzera ma avvertito in larga parte del nord Italia, ha fatto seguito una replica di magnitudo 3.4 della scala Richter con medesima epicentro ed ipocentro a 10 chilometri di profondità, anche in questo caso segnalata da centinaia di persone sia in Svizzera che nel nord Italia ed in particolare nella provincia di Sondrio.

Non vi sarebbero danni a cose o persone