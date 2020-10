"Mascherina o respiratore?" - la nuova campagna di Regione Lombardia contro i negazionisti

Regione Lombardia alle prese contro il Covid, ma anche contro i negazionisti, affrontati con una nuova campagna. “Mascherina o respiratore? Negativi o negazionisti? Luoghi affollati o terapie intensive?” Queste le domande che pone la Regione. La campagna di sensibilizzazione porta il titolo: “The covid dilemma”.

Covid Lombardia, campagna contro negazionisti

La Regione spiega che la campagna si è resa necessaria a fronte di molte persone che non hanno ancora capito l’entità dell’emergenza. “Distanziamento sociale, igiene delle mani e utilizzo corretto delle mascherine per coprire naso e bocca ad oggi costituiscono l’unica misura di contrasto al covid 19, in attesa del rilascio dei vaccini. A partire da questa unica certezza sul virus – si legge in una nota -.

Regione Lombardia lancia la campagna di sensibilizzazione, un invito ad osservare sempre poche e semplici regole per il contenimento della pandemia in corso”.